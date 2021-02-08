Ряды злостных неплательщиков по займам за 2020 год пополнились на 2,4 млн человек — судебные приставы работали над 12,9 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с граждан в пользу банков, пишут «Известия» . Это следует из данных ФССП. Сумма долгов выросла с 2,6 млрд до 2,7 млрд рублей.

В 2020-м вопреки опасениям значительного ухудшения качества кредитов не произошло, подчеркивает ЦБ. В сегмен­те потребительских ссуд доля просрочки дольше трех месяцев выросла до 9% с 7,5%, что некритично, считают там. Кроме того, избежать более серьезных последствий помогли меры поддерж­ки заемщиков. Всего с конца марта реструктурировано кредитов на сум­му около 6,8 трлн рублей, или 10% портфеля банков. По данным регулятора, к концу 2020 года средний уровень долговой нагрузки по потребительским кредитам сохранился на отметке 61%, как и в его начале. По ипотеке — 56% (вместо былых 60%).

В СберБанке отметили, что этот показатель у них находится на стабильно высоком уровне. В Новикомбанке и Уральском Банке Реконструкции и Развития добавили, что доля просрочки по кредитам физлиц находится на низком уровне. По словам главы направления потребительского кредитования УБРиР Елены Орловой, банки будут более активно работать с действующей базой и конкурировать за «хороших» клиентов.

Увеличение количества производств, находящихся в работе у сотрудников ФССП, произошло за счет тех, кто перестал обслуживать кредиты еще в 2019 году, отметил президент НАПКА Эльман Мехтиев. По его словам, прирост связан с тем, что кредиторы стали более активно применять судебное взыскание, а также сами граждане начали на этом настаивать, ошибочно полагая, что избавятся от долгов. Должники 2020-го появятся в работе службы судебных приставов, скорее всего, уже в этом году, уверен Мехтиев. По оценкам ЦБ, сейчас 80% клиентов банков вернулись к графику платежей, добавил он. На текущий момент порядка 8 млн заемщиков имеют просрочку объемом почти 900 млрд рублей. В среднем ежегодно их количество увеличивается на 500 тыс., полагает Мехтиев.

Как отметила старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева, 1,2 млн граждан из 3,3 млн, обратившихся за реструктуризацией займа, получили отказ. Как раз они и могут пополнить ряды злостных неплательщиков. Также из-за ужесточения банками кредитной политики заемщики, которые раньше могли рассчитывать на оформление ссуды там, вынуждены были обратиться к менее требовательным, но «дорогим» кредиторам, — в некоторых МФО микрозаймы без обеспечения дают под более 300% годовых, добавила она.