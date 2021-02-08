Московская страховая компания «Проминстрах» отказалась от лицензии на ОСАГО, следует из уведомления на сайте Центробанка.

«Банк России приказом от 8 февраля 2021 года … отозвал лицензию… на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ООО «Проминстрах» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3438). Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его принятия», — говорится в сообщении.

Согласно данным на сайте «Проминстраха», еще в мае 2020 года компания передала свой портфель по ОСАГО смоленскому ООО «Русское страховое общество «Евроинс» после принятия решения о добровольном отказе от этого вида страхования в марте 2020-го.



Ранее, в январе прошлого года, стало известно, что «Проминстрах» отказался от лицензий на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров и на осуществление перестрахования.