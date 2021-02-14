Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Фора-Банк предлагает посетителям портала Банки.ру оформить дебетовые карты «Все включено Мир промо», карту «Все включено Platinum промо» и «Все включено Gold промо» на специальных условиях. Чтобы получить карты на особых условиях, нужно подать заявку на сайте Банки.ру и получить промокод для каждой из карт.

НС Банк предлагает клиентам оформить дебетовую карту «Моментальная». Пользование картой будет бесплатным первый месяц, далее — при сумме покупок от 10 тыс. рублей в месяц. В остальных случаях стоимость обслуживания составит 99 рублей в месяц. Снятие наличных в банкоматах и ПВН банка будет бесплатным, а в банкоматах и ПВН других организаций составит 1,5% от суммы (минимум 120 рублей), бесплатно в банкоматах Альфа-Банка.

Банк «Ак Барс» и сервис для планирования путешествий OneTwoTrip запустили совместный финансовый продукт — виртуальную дебетовую банковскую карту. За покупки тревел-продуктов OneTwoTrip по «Карте с большим кешбэком» на счет пользователя вернется до 11% от стоимости. Чтобы начать пользоваться картой, нужно пополнить ее счет через личный кабинет на OneTwoTrip, а для покупок в офлайне — подключить ее к Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.