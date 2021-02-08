Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отклонил ходатайство Агентства по страхованию вкладов в части ареста 12,2 млрд рублей, находящихся на счетах пяти контролировавших Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) лиц, говорится в определении суда.

Конкурсным управляющим банка не представлены доказательства связи заявленных обеспечительных мер с предметом требования о привлечении контролирующих МБСП лиц к субсидиарной ответственности, отметил арбитраж. Кроме того, управляющим не представлено доказательств наличия у ответчиков расчетных счетов, имущества, акций, облигаций, долей в уставном (складочном) капитале организаций и иных ценных бумаг, принадлежащих им на праве собственности, а также доказательств вывода активов за последние два года.

Требование о принятии обеспечительных мер было подано в рамках заявления АСВ о привлечении экс-руководителей МБСП к субсидиарной ответственности и взыскании с них 12,2 млрд рублей.

АСВ подало иск к бывшему руководству МБСП на 12,2 млрд рублей В число ответчиков входит Сергей Бажанов, который был ключевым собственником банка, возглавлял его правление и совет директоров в статусе президента.

Заявитель просит суд взыскать солидарно денежные средства с бывшего председателя правления банка Сергея Бажанова, членов правления МБСП Максима Анищенкова и Татьяны Бережанской, а также занимавших в разное время должность председателя совета директоров организации Александра Зуева и Татьяны Бажановой.

В ходе конкурсного производства агентством было установлено, что контролировавшими МБСП лицами совершены неправомерные действия по формированию на балансе банка неликвидных активов (производные финансовые инструменты, права требования по аккредитивным операциям, ссудной и приравненной к ней задолженности), исполнение обязательств по большей части которых зависит от связанной с руководством банка технической компании. Указанные обстоятельства, как считает АСВ, являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности.

Регулятор 31 октября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у МБСП. Проблемы в деятельности кредитной организации, как сообщил ЦБ, возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, в результате чего на ее балансе образовался значительный объем проблемных активов.



АСВ, на которое ЦБ возложил ранее функции временной администрации по управлению кредитной организацией, проведено обследование ее финансового положения, по итогам которого выявлен значительный дисбаланс между стоимостью активов и обязательств банка, составивший более 15,5 млрд рублей, сообщил тогда регулятор.



Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти 3 октября 2019 года удовлетворил заявление Центробанка РФ о признании банкротом МБСП. Верховный суд РФ в декабре 2020 года подтвердил законность приказа ЦБ об отзыве лицензии у МБСП.

