Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию понедельника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 1,57% и составил 3 445,9 пункта. Индекс РТС увеличился на 2,13%, до отметки 1 462,22 пункта.

Акции СберБанка подорожали на 1,07%, Мосбиржи — на 1,71%, «Газпрома» — на 1,99%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,56%, «Норильского никеля» — на 1,22%.

Подавляющее большинство торговых площадок сегодня растет, отмечает аналитик «Фридом Финанса» Валерий Емельянов.

«Российский РТС в понедельник подскочил еще на 2%. Это пятая растущая сессия, и некоторый эффект перегрева на рынке присутствует. К концу дня растущий импульс, как и в нефти, не иссяк — движение к росту продолжается. Рынок тестирует планку 1 460 пунктов. Во вторник стоит ожидать отход ниже 1 450 пунктов — прежде чем растущая динамика снова возобладает», — комментирует эксперт.

Индекс Мосбиржи ведет себя более умеренно, чем валютный РТС, продолжает он, объясняя такую динамику падением доллара к рублю. «Тем не менее за день позитив не угас, и по большей части рынок держится у верхней границы диапазона 3 410—3 440. Не исключено, что во вторник ралли продолжится, но уже благодаря слабости рубля. Преобладающий сценарий — консолидация в нижней части коридора 3 430—3 460 пунктов», — прогнозирует аналитик.