СберБанк в ближайшее время может вывести на работу в офисы 50% сотрудников вместо нынешних 30%, пишет РБК , ссылаясь на два источника, близких к банку. Представитель кредитной организации это подтвердил.

СберБанк внимательно отслеживает эпидемиологическую ситуацию в каждом конкретном регионе своего присутствия. Решения будут приниматься по форматам работы сотрудников в зависимости от дальнейшего развития ситуации с пандемией, отметил он.

По словам представителя банка, главное условие для допуска сотрудников к работе — отрицательный тест на COVID-19. Он сообщил, что СберБанк проводит такие тесты бесплатно для сотрудников, а также предоставляет средства индивидуальной защиты.

СМИ: СберБанк продлит «удаленку» до конца майских праздников При этом иногда сотрудники, работающие из дома, могут при необходимости работать и в офисе.

Часть сотрудников СберБанка ушли на «удаленку» еще весной. В мае четыре источника, близких в банку, рассказали, что некоторые работники начнут возвращаться в офисы. Руководители блоков могли переводить с «удаленки» 30% сотрудников с их согласия, кроме пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

В сентября мэр Москвы Сергей Собянин попросил крупные компании вернуть часть сотрудников на «удаленку». После этого СберБанк сообщил, что решил перевести в дистанционный формат работы до 50% сотрудников. Менее чем через две недели банк решил увеличить долю работающих удаленно до 70%.