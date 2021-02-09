Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию вторника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,55% и составил 3 426,86 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,3%, до отметки 1 457,87 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 1,07%. Бумаги СберБанка подешевели на 2,59%, «Газпрома» — на 0,39%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,37%, «Норильского никеля» — на 1,68%.

К вечеру вторника отечественный рынок ценных бумаг потерял идею и скатился в разнонаправленные колебания, замечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Ралли в нефти приостановилось, но коррекция пока не началась, так как те, кто покупал сырье на росте, пока что рассчитывают на еще одну волну подъема и надежды не теряют. С другой стороны, негатива тут не появилось, поэтому с фиксацией прибыли можно и подождать, — комментирует эксперт. — Индекс Мосбиржи консолидируется около 3 427 пунктов и может временно зависнуть в диапазоне 3 420—3 450 пунктов. Индекс РТС стабилен около 1 457 пунктов, краткосрочный диапазон колебаний заключен в рамки 1 450—1 470 пунктов».