Банки.ру объявит победителей «Банка года» 18 февраля 2021 года. Список победителей будет размещен на нашем портале.

Заслуженные награды получат победители из числа компаний финансового сектора в 20 номинациях, в том числе ставших традиционными: «Банк года», «Банкир года», победители «Народных рейтингов», «Человек года» и др.



«Этот год оказал колоссальное влияние на нашу жизнь и побудил многих игроков финансового рынка к быстрой цифровой трансформации бизнеса. В течение года мы наблюдали, как мы сами, наши партнеры становились еще более технологичными, эффективными и гибкими в своих бизнес-процессах. Этот год полон переосмысления. Поэтому лауреаты премии 2020 года как никогда достойны своих наград! Но надо отметить, что прошедший 2020-й заставил нас более бережно относиться к себе и своему окружению. Мы дорожим нашими партнерами, коллегами, друзьями, поэтому в этом году приняли непростое решение отказаться от традиционного праздничного мероприятия в пользу сохранения здоровья каждого из нас. В безопасном и удобном для всех онлайн-формате мы сможем поздравить всех лауреатов премии с заслуженной наградой!» — говорит генеральный директор Банки.ру Динара Юнусова.

«Банк года» © — ежегодная профессиональная премия, учрежденная Банки.ру в 2007 году.

Цели премии: определить лучшие организации финансового рынка России по итогам календарного года, предоставить клиентам достоверную и непредвзятую информацию для выбора надежного партнера среди компаний, а бизнесу — ориентиры для дальнейшего развития.



Победители в номинациях «Народный рейтинг», «Народный рейтинг страховых компаний», «Человек года» определены по результатам голосования пользователей площадки, остальные — решением экспертного совета Банки.ру.