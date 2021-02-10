Дефицит федерального бюджета РФ по итогам первого полного месяца года превысил 185 млрд рублей, свидетельствуют данные опубликованной Минфином сводки «Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь 2021 года».
По предварительной оценке, объем поступивших доходов составил 1 трлн 494 млрд 204,5 млн рублей, или 8% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; исполнение расходов — 1 трлн 679 млрд 334,9 млн, или 7,8% к общему объему расходов, утвержденному указанным законом, и 7,6% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений. Дефицит составил 185 млрд 130,4 млн рублей.
«Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета за отчетный период составило 190 млрд 628,5 млн рублей и минус 5 млрд 498,1 млн рублей соответственно», — уточняется в сообщении.
Министр финансов РФ Антон Силуанов в январе объявил, что федеральный бюджет по итогам 2020 года исполнен с дефицитом в 3,8% ВВП, или 4,1 трлн рублей.
Объем поступивших доходов составил 18,72 трлн рублей.