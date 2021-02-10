Рубль ослаб по итогам января — чуть более заметно к евро и корзине ключевых валют, чем к доллару, свидетельствуют данные сводки Банка России «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе 2021 года» .

К доллару рубль ослаб в январе этого года по сравнению с декабрем 2020-го на 0,2% по номинальному курсу, а реальный курс не изменился. По реальным курсам Центробанк изначально публикует оценочные данные, которые затем могут корректироваться.

По сравнению с январем 2020 года доллар в январе 2021-го оказался на 16,8% слабее по номинальному курсу и на 13,8% — по реальному.

Средний номинальный курс доллара в январе текущего года составил 74,22 рубля (на конец месяца — 76,25 рубля). Средний декабрьский курс равнялся 74,05 рубля (на конец месяца — 73,88 рубля за доллар), средний номинальный курс в 2020 году — 71,94 рубля за доллар.

Ослабление к евро по отношению к предыдущему месяцу составило 0,5% по номинальному курсу и, по оценке, 0,1% — по реальному, а по сравнению с январем прошлого года — 24,1% и 20,8% соответственно.

Средний номинальный курс евро в январе 2021-го — 90,5 рубля (на конец месяца — 92,3 рубля). Средний номинальный курс евро в декабре был равен 90,07 рубля (на конец месяца — 90,68 рубля), за весь прошлый год — 82,04 рубля.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам снизился в месячном выражении на 0,6%, реальный, по оценке, — на 0,3%, а в годовом выражении (к январю-2020) ослабление достигло 18,7% и 15,9% соответственно.



Эффективный курс рубля рассчитывается в 2021 году на базе курсов валют 41 ключевого торгового партнера РФ в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте России. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами России сейчас являются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и США. В 2020-м показатель рассчитывался на базе курсов валют 43 стран, а пятое место занимала Италия.