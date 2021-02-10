Правительство России и ЦБ намерены развивать институт индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), увеличив лимит взноса до 3 млн рублей, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Правительство РФ совместно с Банком России работает над стратегией развития финрынков до 2030 года. <…> Мы будем дальше развивать хорошо зарекомендовавший себя институт инвестиционных счетов. Мы предлагаем расширить лимит взноса на такие индивидуальные инвестиционные счета — сегодня можно вложить максимум 1 миллион рублей, предлагаем расширить такие возможности до 3 миллионов рублей и предоставить возможность изъятия этих средств без потери налоговых преференций в особых жизненных ситуациях», — сказал Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Напомним, ранее Банк России предложил создать новый тип ИИС в дополнение к двум уже существующим. ИИС третьего типа будет рассчитан на инвестиции на срок от десяти лет, при этом сумма на счете ограничиваться не будет.