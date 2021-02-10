Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию среды отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,79% и составил 3 399,66 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,66%, до отметки 1 448,31 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 2,01%, СберБанка — на 1,15%, «Газпрома» — на 2,09%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,11%, «Норильского никеля» — на 0,82%.

Российский рынок к вечеру среды так и не смог определиться с направлением движения, замечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Индекс Мосбиржи консолидируется около 3 400 пунктов и может держаться в диапазоне 3 400—3 435 пунктов. Индекс РТС чуть укрепился и достиг отметки 1 450 пунктов, краткосрочный торговый диапазон здесь заключен в рамки 1 440—1 470 пунктов», — комментирует эксперт.