Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) СберБанка вложил пенсионные накопления в биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ), пишет «Коммерсант» . Это следует из раскрытия информации на 31 декабря 2020 года. Вложения НПФ СберБанка, исходя из его доли в средствах по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), составляют около 1,3 млрд рублей.

Магистральным вложением пенсионных накоплений НПФ СберБанка являются облигации федерального займа, которые в портфеле фонда занимают чуть более половины средств по ОПС. На остальные облигации приходится 41,2% совокупного портфеля. Акции составляют 7,6% пенсионных накоплений, при этом более 17% из них — вложения в материнскую структуру: обычные акции СберБанка (1,2% от портфеля) и привилегированные (0,1%). По классификации паи биржевого паевого инвестиционного фонда отнесены в раздел акции, что это за БПИФ и кто им управляет, в раскрытии не указывается.

По словам собеседников издания, для НПФ вложение в БПИФ удобно с точки зрения избавления от запросов регулятора по фидуциарной ответственности по акциям или угрозы привлечения к ней. Таким образом, фонд показывает, что собирается инвестировать индексно, структура актива прозрачная, а он отвечает лишь за то, что выбрал БПИФ с минимальной комиссией. Собеседники издания отметили, что при покупке БПИФ имеет место двойное вознаграждение. Как считает гендиректор «Ронин Траста» Сергей Стукалов, потеря в доходности по пенсионным накоплениям за счет небольшого вознаграждения может окупиться именно повышенной доходностью при вложении в индекс. Особенно интересно для крупного НПФ вхождение в БПИФ акций второго эшелона, отметил другой собеседник.