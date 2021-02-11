До конца года намерены вступить в брак либо не исключают такой возможности в 2021 году 4,5% россиян, выяснили компании «Сбер Управление активами» и «Сбер страхование жизни» в ходе соцопроса, проведенного накануне Дня всех влюбленных.

«Непростой 2020 год не смог кардинально повлиять на матримониальные намерения россиян: в ходе аналогичного прошлогоднего опроса о планах сыграть свадьбу заявили 5% опрошенных. Первое место по количеству свадеб на тысячу жителей вновь заняла Махачкала, на втором месте — Нижний Новгород (годом ранее — Санкт-Петербург)», — отмечается в исследовании .

Чтобы сыграть свадьбу, россиянам нужно в среднем 188 тыс. рублей. Самые высокие оценки стоимости свадебного торжества — у жителей Набережных Челнов (225 тыс. рублей), Орла и Магнитогорска (по 224 тыс. рублей в каждом городе). Минимальные расходы на эти цели планируют жители Хабаровска (120 тыс. рублей) и Читы (106 тыс. рублей).

Жители Москвы оценивают потенциальные расходы на свадьбу в среднем в 196 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге оценка оказалась выше — 206 тыс., указано в материалах «Сбера».

Примерно каждый второй россиянин (52%) считает лучшим свадебным подарком деньги, каждый пятый (23%) — постельное белье. Остальные респонденты заявили, что подарили бы новобрачным картину, мебель, бытовую технику, свадебное путешествие, ковер или смартфон. 3% опрошенных готовы подарить молодоженам квартиру.

По мнению четверти россиян, залогом успешной свадебной церемонии является красивое платье невесты. 24% респондентов уверены, что важнейшие элементы праздника — ресторан, еда и свадебный торт, 7% — музыкальное сопровождение. Остальные участники опроса считают, что успех свадьбы определяют «достойные» обручальные кольца и ведущий (по 6%), большое количество гостей (4%), свадебное путешествие и лимузин (по 2%).

«Большинство участников нашего опроса (72%) говорят, что финансирование свадьбы не вызвало бы у них материальных затруднений: они использовали бы текущие накопления и доходы или обратились бы за помощью к родственникам», — рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» СберБанка Наталья Алымова. По ее словам, в «Сбере» копят на свадьбу вместе с онлайн-сервисом управления личными финансами «Цели» около 3 тыс. человек.



Опрос накануне Дня всех влюбленных проводился в первой декаде февраля в 75 городах России с населением более 250 тыс. человек. В каждом из этих городов опрошено не менее 200 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль населения города.