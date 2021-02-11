Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Синко-Банка на уровне «ruB», прогноз по рейтингу — «стабильный», говорится в релизе агентства.

«Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, адекватной позицией по капиталу при невысокой способности к его генерации, приемлемым качеством активов, адекватной ликвидной позицией и консервативной оценкой уровня корпоративного управления», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, основу активов банка на 1 января 2021 года составляет кредитный портфель юрлиц и ИП (34% валовых активов) и физлиц (6,5%). Просроченная задолженность по кредитам юрлиц и ИП практически отсутствует, тем не менее в портфеле физлиц доля проблемных ссуд составила 43% на 1 января 2021 года, при этом около 15% кредитного портфеля юрлиц, ИП и физлиц на 1 декабря 2020-го приходилось на пролонгированные кредиты.

Ресурсная база сформирована преимущественно за счет средств юрлиц (68% привлеченных средств на 1 января 2021-го) и отличается повышенным уровнем концентрации на средствах крупнейших кредиторов (на 1 января 2021-го доля средств десяти крупнейших кредиторов / групп кредиторов составила 28% валовых пассивов).