Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию четверга положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,42% и составил 3 413,96 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,87% до отметки 1 460,87 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 0,19%, СберБанка — на 0,34%, «Газпрома» — на 0,5%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подорожали на 1,3%, «Норильского никеля» — на 0,24%.

К вечеру четверга российский фондовый рынок вернулся в плюс, хотя внутри дня минорные настроения преобладали, замечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Нефти пока так и не удалось скатиться в коррекцию, негатива извне не проявилось, и покупатели с осторожностью вернулись к приобретениям, — комментирует эксперт. — Индекс Мосбиржи вырос до 3 414 пунктов, в очередной раз тестируя верхнюю границу среднесрочного диапазона 3 350—3 400 пунктов. Если рублевому индикатору удастся закрепиться над 3 415 пунктами, то новой целью будет рубеж 3 425 пунктов. Индекс РТС к завершению сессии в четверг поднялся до 1 461 пункта — достаточно высоко для того, чтобы под занавес недели зафиксировать прибыль».