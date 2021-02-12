Эффект от снижения ставок по ипотеке к январю был «съеден» повышением цен на жилье, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.



«Льготная ипотека была очень эффективным инструментом во время острой фазы кризиса и сразу после выхода из кризиса. Она помогла поддержать и строительную отрасль, и людям помогла получить кредиты по более низкой ставке. Но со временем в силу того, что предложение не поспевало за спросом, который ускоренно и даже где-то ажиотажно развивался, у нас это вылилось в повышение цен (на недвижимость. — Прим. ред.). По нашей оценке, к январю практически, если говорить о доступности жилья, весь эффект от снижения ставки был «съеден» повышением цен на жилье. Поэтому эту программу, на наш взгляд, нужно постепенно сворачивать, может быть, ее оставить для тех регионов, где недостаточно предложения жилья, либо где спрос населения восстановился в силу действия ограничительных мер», — сказала глава ЦБ.

Она добавила, что на рынке ипотеки должны быть системные льготные программы.

«Льготные программы ипотеки должны работать прежде всего на то, чтобы повышалась доступность жилья для людей. Чтобы эффект от льготной программы «не съедался» ростом цен. Поэтому эти программы нужно перенастраивать с тем, чтобы они системно помогали людям решать жилищную проблему», — заключила Набиуллина.

Накануне гендиректор корпорации «ДОМ.РФ» Виталий Мутко предложил изменить программу льготной ипотеки — прекратить в тех регионах, где цены выросли особенно сильно. По его словам, рост цен больше 19% нивелирует эффект от программы.