Центробанк прогнозирует сохранение структурного профицита ликвидности в банковском секторе России в 2021 году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.



«Мы видели резкие колебания ликвидности в прошлом году и в начале этого года. В целом в прошлом году был структурный профицит ликвидности, он уменьшился прежде всего даже не из-за действий Минфина, но из-за оттока наличных. Это значимая часть изменения профицита ликвидности... Мы считаем, что в этом году также будет структурный профицит ликвидности где-то на уровне как сейчас, но возможны колебания, связанные с потоками наличных и потоками Минфина», — отметила она.

В декабре 2020-го Банк России впервые с 2017 года зафиксировал структурный дефицит ликвидности банковского сектора: банки заняли у регулятора больше денег, чем разместили у него на депозитах и корсчетах. Согласно данным ЦБ, на 17 декабря структурный дефицит ликвидности составил 72,3 млрд рублей. В последний раз структурный дефицит ликвидности наблюдался в августе 2017 года.