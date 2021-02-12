Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию пятницы разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,15% и составил 3 419,29 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,27%, до отметки 1 457,35 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 1,52%, «Газпрома» — на 1,84%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,68%. Бумаги СберБанка подешевели на 0,71%, «Норильского никеля» — на 0,94%.

Фондовый рынок РФ к вечеру пятницы перешел к нормальной фиксации прибыли, замечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Все имеющиеся катализаторы уже учтены в котировках и отыграны, в преддверии выходных это, пожалуй, самое верное решение. Индекс Мосбиржи остановился около 3 418 пунктов и может пока консолидироваться в пределах 3 350—3 450 пунктов. Индекс РТС стоит около 1 457 пунктов, краткосрочный торговый коридор заключен в рамки 1 420—1 460 пунктов. За неделю рублевый индикатор снизился на 0,4%. Индекс РТС, в свою очередь, остался без изменений», — комментирует эксперт.