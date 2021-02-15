Россия и Сербия разработали проект стратегической программы экономического сотрудничества, готовят ее к подписанию, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов на встрече с президентом Сербии Александаром Вучичем.

«Рассчитываем, что активное взаимодействие по линии межправкомитета будет способствовать наращиванию двусторонней торговли и реализации целого ряда действующих и перспективных проектов российско-сербского сотрудничества. Будем и далее предпринимать соответствующие усилия. В этих целях разработан проект российско-сербской стратегической программы экономического сотрудничества. Надеемся, что нам удастся подготовить его к подписанию в самое ближайшее время», — сообщил он.

Борисов отметил, что Сербия является важным партнером РФ в Европе и на Балканах. «Отношения между нашими странами по-настоящему особые, основанные на исторической дружбе и духовной близости российского и сербского народов. Они проверены временем, не зависят от политической конъюнктуры. Мы нацелены на дальнейшее укрепление всего комплекса российско-сербского взаимодействия», — подчеркнул вице-премьер РФ.

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Борисов отметил, что пандемия коронавируса не могла не отразиться на объемах двусторонней торговли в 2020 году. Так, по данным за январь — ноябрь товарооборот между странами уменьшился на 26,5% в годовом выражении — до 1,7 млрд долларов. Борисов уточнил, что стороны будут стремиться к увеличению товарооборота двух стран до 4 млрд долларов по итогам 2021 года.