СберБанк будет корректировать ставки по вкладам в том случае, если ставки на рынке будут меняться. Об этом, как передает ТАСС, заявил зампред правления госбанка Кирилл Царев в ходе пресс-конференции.

«Вопрос ставок в банке зависит от макроэкономической конъюнктуры на рынке, поэтому мы стараемся следить, чтобы наши ставки были «в рынке» как по депозитам, так и по кредитам. Напомню, что это связанные друг с другом вещи. Поэтому в зависимости от того, как будет развиваться рынок: если ставка на рынке будет увеличиваться, мы будем на это реагировать, если ставка увеличиваться не будет, мы на это реагировать не будем», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как напоминает ТАСС, ряд крупных российских банков накануне заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке приняли решение изменить условия по вкладам в рублях и долларах. В частности, Россельхозбанк решил повысить ставки по вкладам в рублях на 0,05—0,45 процентного пункта, одновременно банк понизил ставки по некоторым вкладам в долларах, снижение составило от 0,05 до 0,3 п. п. Совкомбанк понизил на 0,2 п. п. ставки по промовкладу в рублях, а также по вкладу для зарплатных клиентов. Максимальная ставка по вкладам в рублях составила 5%. Банк «Открытие» также изменил ставки по рублевым вкладам, в частности снизив максимальную ставку в базовой линейке вкладов на 0,25 п. п. до 4,3%.



Банк России на заседании совета директоров 12 февраля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых и дал сигнал о том, что цикл смягчений подошел к концу.