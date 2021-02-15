СберБанк будет корректировать ставки по вкладам в том случае, если ставки на рынке будут меняться. Об этом, как передает ТАСС, заявил зампред правления госбанка Кирилл Царев в ходе пресс-конференции.

«Вопрос ставок в банке зависит от макроэкономической конъюнктуры на рынке, поэтому мы стараемся следить, чтобы наши ставки были «в рынке» как по депозитам, так и по кредитам. Напомню, что это связанные друг с другом вещи. Поэтому в зависимости от того, как будет развиваться рынок: если ставка на рынке будет увеличиваться, мы будем на это реагировать, если ставка увеличиваться не будет, мы на это реагировать не будем», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как напоминает ТАСС, ряд крупных российских банков накануне заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке приняли решение изменить условия по вкладам в рублях и долларах. В частности, Россельхозбанк решил повысить ставки по вкладам в рублях на 0,05—0,45 процентного пункта, одновременно банк понизил ставки по некоторым вкладам в долларах, снижение составило от 0,05 до 0,3 п. п. Совкомбанк понизил на 0,2 п. п. ставки по промовкладу в рублях, а также по вкладу для зарплатных клиентов. Максимальная ставка по вкладам в рублях составила 5%. Банк «Открытие» также изменил ставки по рублевым вкладам, в частности снизив максимальную ставку в базовой линейке вкладов на 0,25 п. п. до 4,3%.

Банк России на заседании совета директоров 12 февраля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых и дал сигнал о том, что цикл смягчений подошел к концу.

ВТБ: сохранение ключевой ставки поддержит тренд на мягкое повышение ставок по вкладам

Практика рынка показывает, что долгое время оставаться на столь низком, как сейчас, уровне ставки не могут, отметил начальник управления «Сбережения» банка ВТБ Максим Степочкин.