Премию «Банк года» в номинации «Страховая компания года» получила СК «АльфаСтрахование».

«Быстро развивающаяся страховая компания в сфере IT-технологий. Она динамично задает тенденцию рынку по продуктовой линейке и новым дополнительным продуктам внутри имеющихся. Лидер среди страховых компаний по продажам е-ОСАГО, демонстрирующий лояльность по отношению к своим партнерам. Страховая компания года — «АльфаСтрахование», — объявила коммерческий директор Банки.ру Татьяна Бегус.

«2020 год был непростым, но интересным. Он поставил перед всей индустрией много новых задач. Нам всем приходилось постоянно меняться, искать новые возможности, в рекордные сроки создавать то, чего не было раньше. Благодаря тому, что мы много лет инвестировали в «цифру», мы смогли успешно справиться со всеми испытаниями, которые подготовила пандемия. А в ответ на появившиеся новые риски в числе первых запустили защиту от коронавируса, которая стала настоящей финансовой поддержкой для тысяч жителей нашей страны. Сегодня мы выплатили по ней уже более 300 миллионов рублей. И это не предел. Благодарим за высокую экспертную оценку нашей работы», — сказала директор департамента маркетинговых коммуникаций СК «АльфаСтрахование» Елена Филатова.



Группа «АльфаСтрахование» — одна из крупнейших частных российских страховых групп с универсальным портфелем страховых услуг, который включает комплексные программы защиты интересов бизнеса и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Группа объединяет АО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ООО «Медицина АльфаСтрахования» и входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп».



Услугами «АльфаСтрахования» пользуются более 31 млн человек и 100 тыс. предприятий. Региональная сеть насчитывает 270 филиалов и отделений по всей стране. Собственные средства группы составляют свыше 47 млрд рублей.