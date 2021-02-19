Главный управляющий директор Альфа-Банка, член наблюдательного совета «Альфа-Групп» Владимир Верхошинский признан лучшим банкиром России в 2020 году по версии Банки.ру.

Об этом объявила генеральный директор Банки.ру Динара Юнусова.

«Под руководством этого человека в 2020 году банк активно поддерживал бизнес и население во время и после карантинных ограничений, успешно развивал онлайн-сервисы, увеличил чистую прибыль (по РСБУ) в три раза по сравнению с 2019 годом, на четверть нарастил активы. Международные рейтинговые агентства также отмечают высокие позиции организации на российском банковском рынке, стабильное развитие и способность оставаться прибыльным даже в кризисные времена. И все это произошло благодаря высокому уровню управления главного управляющего директора Альфа-Банка, члена наблюдательного совета «Альфа-Групп» Владимира Верхошинского», — сказала она.

«Мне очень приятно. Но я говорю, что это не только моя награда, это награда всей нашей команды: от акционеров до моей команды, с кем мы работаем каждый день бок о бок. Это и те сотрудники, которые обслуживают клиентов в отделениях. Мы строим лучший банк в стране! Сегодняшняя награда — это еще одно доказательство, что это так и есть», — прокомментировал Владимир Верхошинский.



Альфа-Банк занимает пятое место в российской банковской системе по нетто-активам. Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам первого полугодия 2020 года совокупные активы банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 54,7 млрд долларов по МСФО, совокупный кредитный портфель — 38,3 млрд, акционерный капитал — 8,2 млрд. Чистая прибыль — 592 млн долларов.



Клиентская база составляет около 850 тыс. корпоративных клиентов и 18,7 млн физических лиц.