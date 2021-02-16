Состояние совладельца «Норникеля» Владимира Потанина достигло отметки 30 млрд долларов, пишет Forbes , уточняя, что это абсолютный рекорд для российского списка миллиардеров.

Состояние увеличилось на фоне роста стоимости акций «Норникеля»: на 19:15 мск 15 февраля они торговались на уровне 26 290 рублей за бумагу, в то время как 1 февраля стоимость акции составила 24 866 рублей, а 30 декабря — 23 682 рубля. Рост акций «Норильского никеля» объясняется тем, что корзина металлов торгуется по-прежнему на максимумах за пять лет: медь — 8,4 тыс. долларов за тонну, никель — 18,7 тыс. долларов за тонну, палладий — 2,47 тыс. долларов за унцию, а платина поднялась до уровня 1,3 тыс. долларов за унцию.

Российские миллиардеры за январь разбогатели на 1,37 млрд долларов Богатство одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина за январь выросло на 704 млн долларов до 30,7 млрд долларов.

На рост акций «Норникеля» не смогло повлиять недавнее решение суда, обязавшего компанию выплатить 146 млрд рублей в качестве возмещения вреда окружающей среде из-за разлива топлива в Норильске. По словам старшего директора — руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, инвесторы проигнорировали решение суда потому, что деньги на компенсацию всей суммы ущерба зарезервированы в бюджете компании, и даже если решение не будет изменено, оно не должно отразиться на дивидендах.

В первую тройку богатейших россиян по версии Forbes также вошел председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. По данным издания, бизнесмену и его семье принадлежит 28,5 млрд долларов. На третьем месте находится председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием 26 млрд долларов.