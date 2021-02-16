Глава СберБанка Герман Греф не видит предпосылок для снижения или повышения ключевой ставки Банка России в ближайшей перспективе. Такое мнение он высказал журналистам на брифинге во вторник.

«Мы не видим пока большого потенциала ни для снижения, ни для повышения (ставки). Скорее всего, первое полугодие ставки будут «флэт» (боковой тренд. — Прим. ТАСС), соответственно, вряд ли мы будем что-то менять тоже. Второе полугодие будет зависеть от ряда показателей, в том числе, вы знаете, что у нас сильно валютный курс влияет на инфляцию, который связан с ценой на нефть и геополитическими рисками. Нефть находится в комфортной зоне, на геополитические риски будем смотреть», — сказал он.

Напомним, Банк России на заседании совета директоров 12 февраля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых и дал сигнал о том, что цикл смягчений подошел к концу.

