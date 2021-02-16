🔹 Мошенники все чаще пытаются вынудить своих жертв перевести им деньги на счет в другом банке, чтобы кредитная организация не смогла предотвратить хищение, и это стало серьезным вызовом, заявил первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев. Сейчас мошенники используют старый предлог угрозы хищения денег со счета и пытаются вынудить клиента прийти в отделение, снять средства и перевести их злоумышленникам через платежный терминал или банкомат другого банка.

🔹 Россияне увлеклись заполнением онлайн-заявок на получение заемных средств, банки не сообщают о возможных последствиях для кредитной истории, а позже люди получают отказы от финансовых организаций. На эту проблему обратили внимание в проекте ОНФ «За права заемщиков», предложив ЦБ нормативно закрепить обязательство банков уведомлять потенциальных заемщиков о негативных последствиях многочисленных заявок для кредитной истории.

🔹 Окончательное решение о том, в какую группу риска включать клиента, примет сам банк, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. Ранее сообщалось, что ЦБ будет распределять всех юрлиц и индивидуальных предпринимателей по трем группам риска по принципу светофора («красная», «желтая» и «зеленая» зоны) и ежедневно доводить эту информацию до каждого банка.



🔹 Альфа-Банк планирует стать собственником сервиса для оплаты чаевых банковской картой «Нетмонет», пишут СМИ со ссылкой на два источника, близких к банку. Сумма сделки неизвестна. Представитель пресс-службы банка Елена Резниченко комментировать возможную сделку отказалась, но отметила, что банк «постоянно ищет новых партнеров, особенно среди финтехов, чтобы предоставлять клиентам лучшие на рынке инновационные сервисы».