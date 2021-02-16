Капитализация TCS Group Holding PLC, материнской компании Тинькофф Банка, впервые превысила 10 млрд долларов, сообщает РБК со ссылкой на данные Лондонской фондовой биржи. По состоянию на 17:54 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (соответствуют одной акции) группы выросла до 50,8 доллара. У TCS Group выпущено 199,3 млн акций класса А, которые соответствуют ГДР, следовательно, на пике стоимость бизнеса составила 10,12 млрд долларов. На 19:27 мск бумаги TCS Group в Лондоне росли на 4,33% к прошлому закрытию.

Таким образом, за год капитализация основанной Олегом Тиньковым компании выросла вдвое: в феврале 2020 года этот показатель впервые превысил 5 млрд долларов, указывает РБК.

Как рассказал на прошлой неделе основатель группы Олег Тиньков в социальной сети Clubhouse, он верит, что компания будет стоить 25 млрд долларов, а доля банка на российском рынке может вырасти с 3% до 20%. «Хотим быть вторыми после «Сбера», потому что первыми быть невозможно», — говорил бизнесмен.

Тиньков заявил о потере мотивации для занятий бизнесом Предприниматель заявил, что останется акционером Тинькофф Банка.

В январе Олег Тиньков перестал быть контролирующим акционером компании. Принадлежащие Тинькову и его семье акции класса B (равнялись десяти голосам) были конвертированы в акции класса А (одна акция — один голос), это уменьшило долю голосующих акций с 84% до 35%.



Акции TCS Group войдут в индекс MSCI Russia 26 февраля 2021 года. Такое решение индексный провайдер принял по итогам ежеквартального пересмотра, состоявшегося 9 февраля. Раньше бумаги TCS Group входили в индекс компаний малой капитализации MSCI Russia Small Cap. Новость вызвала рост стоимости акций компании на 4,8%.