В России наблюдаются сбои в работе сервиса Тинькофф Банка, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. Так, клиенты кредитной организации в социальных сетях жалуются на проблемы с авторизацией в приложениях банка и «Тинькофф Инвестиции».

В банке подтвердили сбой в работе сервисов и отметили, что он затронул примерно 1 тыс. пользователей. «Есть затруднения со входом в приложение, на текущий момент [сбой] затронул около 1 тысячи человек», — сообщил представитель банка.

На 15:27 мск было зафиксировано 706 отзывов. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге. Большая часть пользователей (91%) жаловалась на невозможность войти в систему, еще 7% говорили о сбое всех сервисов, 1% пользователей — о невозможности перевода денег.