Центробанк России планирует вернуться к нейтральной ставке 5—6% в трехлетнем периоде, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече, организованной Ассоциацией банков России.

«На прогнозном горизонте, который у нас трехлетний, мы будем возвращаться к нейтральной ставке», — сказала она, напомнив, что нейтральный уровень ставки составляет 5—6%.



Сроки и темпы повышения ставки будут зависеть от прогноза инфляции, добавила она.



Напомним, Банк России на заседании совета директоров 12 февраля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых и дал сигнал о том, что цикл смягчений подошел к концу. Регулятор отмечал, что в декабре и январе темп роста цен сохранялся на повышенном уровне. Восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее. При этом сохраняются ограничения со стороны предложения, что продолжает оказывать повышательное давление на цены.