Объем международных резервов РФ на 12 февраля составил 591,5 млрд долларов против 586,1 млрд на 5 февраля 2021 года. Такие данные на конец отчетных дат опубликовал ЦБ.

Таким образом, за неделю показатель увеличился на 5,4 млрд долларов.

Рост на 0,9% произошел «главным образом в результате положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото», отмечается в комментарии Центробанка.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



Как свидетельствуют материалы ЦБ, за 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м). При этом летом прошлого года объем резервов доходил до нового исторического максимума — 600,7 млрд долларов на 7 августа 2020-го. В январе этого года резервы потеряли почти 5,1 млрд долларов.