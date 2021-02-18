Банк России допустил возможность перевода безналичных рублей в токенизированную форму. Об этом рассказала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством ЦБ, передает РБК .

С таким предложением при обсуждении цифрового рубля в ноябре 2020 года выступил СберБанк. Это может дать ЦБ больше возможностей для контроля операций, считают в «Сбере».

Токенизация — это, по сути, маркировка денег. Как объясняет партнер технологической практики KPMG в России и СНГ Оксана Борисова, речь идет о присвоении им кода, внесенного в определенный реестр. «Преимущество токенизированных денег в том, что не нужно доказывать их происхождение. Но в этом кроется и их недостаток: персоне не нужно аутентифицироваться для перевода денег, становится возможным анонимный перевод», — отмечает она.

Осенью 2020 года ЦБ выпустил доклад для обсуждений возможности внедрения в России цифрового рубля, который должен стать третьей формой денег наряду с наличными и безналичными. Эмитентом цифровых рублей будет сам ЦБ. Они могут выпускаться в виде цифрового кода и храниться на электронных кошельках в Банке России, в отличие от безналичных денег, которые лежат на счетах в коммерческих банках.

Сейчас обсуждается три модели участия банков в выпуске и обороте цифровых рублей. Как отметила Скоробогатова, при обсуждении цифрового рубля 71% из 73 банков поддержали модель, в которой банки выступают посредниками между ЦБ и клиентами: открывают кошельки, проводят расчеты, предоставляют мобильные приложения, проводят проверку физлиц и юрлиц в соответствии с процедурами противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

«Сбер» предлагает наделить свойствами цифровых рублей безналичные деньги По мнению зампреда правления СберБанка Анатолия Попова, построение модели цифрового рубля на децентрализованной системе с использованием блокчейна повысит скорость трансакций в сотни раз и поможет предотвратить информационные сбои.

«В результате обсуждений [цифрового рубля] мы получили мнение одного-единственного участника рынка о необходимости токенизации безналичных средств. Важно сказать, что для нас это не цифровой рубль, это разные сущности. Цифровой рубль — это обязательства ЦБ и платформа ЦБ, токенизация безнала — это непосредственно перевод существующих безналичных средств, которые являются обязательствами кредитных организаций, в токенизированную форму. Мы эту дискуссию сейчас ведем, мы ее обязательно продолжим с участниками рынка. [...] Это другая тема, но в этой другой теме мы тоже считаем возможным двигаться и обсуждать с участниками рынка, нужно [это] или не нужно и если нужно — то как», — сказала Скоробогатова.

Она уточнила, что при обсуждении нужно понять, какие выгоды, плюсы и минусы получит рынок от токенизированных безналичных платежей, потому что «там пока больше вопросов, чем ответов: с точки зрения инвестиций, с точки зрения взаимодействия, с точки зрения равных условий для участников и так далее».

СберБанк, оценивая концепцию цифрового рубля, выдвинул свои дополнения к ней. Как следовало из презентации банка, каждому токенизированному безналичному рублю следует присвоить уникальный номер, позволяющий его отследить, и «атрибуты» (например, указывающие, на что их можно потратить). Такие цифровые рубли можно программировать, например проводить платежи по условиям смарт-контрактов (формат сделок, позволяющий, в частности, контролировать использование средств).

«Мы предлагаем дать возможность токенизации всех безналичных рублей по единым правилам, установленным ЦБ», — говорилось в презентации.



Как объяснял заместитель председателя правления СберБанка Анатолий Попов, проведение платежей по правилам смарт-контрактов может помочь решить проблему нецелевого расходования средств. Компании смогут перечислять деньги подрядчикам только на конкретные цели (закупку материалов, выплату заработной платы), или родители смогут устанавливать правила для средств, выдаваемых подросткам, чтобы их можно было потратить только на обед, а не «отовариться в табачном киоске», приводил примеры Попов.