ЦБ попросил кредитные организации ускорить процесс внедрения платежей по QR-кодам, переводов от юридических лиц физическим и переводов между физическими лицами по запросу получателя средств, пишет РБК . Об этом говорится в письме, которое регулятор разослал банкам. Как следует из приложения к нему, банкам необходимо не меньше 35—60 дней на расширение функционала Системы быстрых платежей (СБП).

«Значительное количество кредитных организаций запланировало мероприятия по подключению сервисов С2В/В2С, С2Сpull (переводы через QR-коды, переводы от компаний клиентам и переводы по запросу соответственно. — Прим. ред.) на период, приближенный к дате, с которой необходимо обеспечить предоставление услуги клиентам, что увеличивает риск несоблюдения установленных нормативом сроков. [...] Настоятельно рекомендуем активизировать вышеуказанные работы и пересмотреть сроки подключения в сторону их сокращения», — говорится в письме.

Представитель ЦБ напомнил, что системно значимые кредитные организации должны внедрить эти сервисы к 1 октября 2021 года, а банки с универсальной лицензией — к 1 апреля 2022-го. Но многие банки откладывают эти процедуры на последний момент, и регулятор видит в этом риски несоблюдения сроков — клиенты будут лишены возможности осуществлять указанные платежи через СБП, отметил представитель Центробанка.

«Русский Стандарт» и СКБ-Банк уже подключили все указанные сервисы, сообщили в кредитных организациях. Представители СберБанка и «Уралсиба» сообщили, что их банки нацелены реализовать новые сервисы СБП в установленные регулятором сроки.

Пилотный проект по зачислению зарплат по номеру телефона могут запустить в 2022 году Об этом заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.

Как пояснили в Росбанке, при подключении к сервисам есть сложности с выделением ресурсов. Одной из причин, по которой банки не спешат подключать QR-платежи, является низкая потребность магазинов в таком сервисе, считает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. По его словам, чтобы конечному плательщику провести оплату с помощью СБП, нужно сделать больше шагов, нежели при стандартном эквайринге. Это означает для бизнеса снижение конверсии и, как следствие, объемов трансакций. Также существуют сложности оспариваний трансакций за неоказанную услугу — регламент процедуры так называемых чарджбеков по-прежнему находится в процессе разработки. В СКБ-Банке рассказали, что кредитные организации могут подключаться к СБП не самостоятельно, а через специализированный мультибанковский процессинг, благодаря которому подключаемые банки оперативно получают доступ ко всем сервисам СБП.