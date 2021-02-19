Кабмин попросили вдвое увеличить число граждан, получающих помощь на оплату ЖКУ, пишут «Известия» . Общественная палата РФ и НП «ЖКХ-Контроль» направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением начислять малоимущим субсидии на оплату коммуналки при наличии долгов. Также предложено изменить подход к оценке семейного дохода, по которому определяется право на помощь. Сейчас учитывают показатель за последние полгода, общественники считают нужным сократить срок до двух месяцев — это позволит помочь людям с нестабильными заработками или потерявшим работу, сказано в документе.

Сейчас субсидии на оплату ЖКУ ежегодно получают порядка 5,4% семей, отмечено в письме. Если предложение общественников будет принято, число льготников может увеличиться вдвое, оценила автор инициативы, глава комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Субсидии перестают начислять, если получатель в течение двух месяцев не оплачивает коммуналку — то есть действует, по сути, двойная защита от недобросовестных граждан, указала она. Сам факт задолженности говорит о том, что семьи находятся в сложном финансовом положении, и неправильно лишать их государственной поддержки, полагает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Приставы взыскивают с граждан долги по ЖКХ на сумму более 76 млрд рублей Средняя сумма долга в прошлом году составляла около 24 тыс. рублей.

Субсидии не выплачиваются должникам потому, что часть из них могут потратить выделяемые средства не на те цели, например на покупку продуктов, указала директор ассоциации управляющих компаний НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. Помогать должникам стоит при условии, что они потратят деньги именно на оплату ЖКУ, считает она. По мнению руководителя комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирины Булгаковой, субсидия должна иметь компенсационный характер, иначе средства не дойдут до ЖКХ.

По словам первого зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергея Пахомова, в Госдуму внесен законопроект «О внесении изменений в статью 159 Жилищного кодекса РФ». Документ подразумевает изменение механизма выплаты субсидий для исключения нецелевого расходования средств. Проект предполагает перечисление субсидий напрямую организациям, оказывающим коммунальные услуги, минуя граждан, что поможет исключить нецелевое использование средств должниками, полагает парламентарий.

Также общественники предложили начислять субсидии на основании заявлений, подаваемых через электронные сервисы, позволяющие идентифицировать личность.