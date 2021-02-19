Банк России не исключает повышения ключевой ставки уже в текущем году, если экономика успеет полностью восстановиться, при этом возможности для дальнейшего смягчения политики не видит, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Все зависит от ситуации в экономике, мы будем смотреть. В принципе не исключаем, но многое зависит от ситуации. Здесь нельзя предопределить», — ответила Набиуллина на вопрос, может ли ЦБ повысить ключевую ставку уже в 2021 году, если экономика восстановится.

Снижение же ставки, по ее словам, возможно только в случае, если в России будут преобладать дезинфляционные факторы, однако в текущей ситуации таких рисков нет.

«Мы в основных направлениях денежно-кредитной политики — это наш основной документ, который определяет, как проводится денежно-кредитная политика, — рассматриваем разные сценарии. У нас там четыре сценария. Есть сценарий дезинфляционный, когда инфляция будет снижаться. И в этом случае возможно снижение ставки. Но, на наш взгляд, базовый сценарий не предполагает таких дезинфляционных рисков», — сказала глава ЦБ.