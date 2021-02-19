Минэкономразвития России обсуждает внутри ведомства и с другими министерствами дополнительные меры поддержки бизнеса, в частности льготную кредитную поддержку, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.

«По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина правительство РФ прорабатывает дополнительные меры поддержки бизнеса. Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что Минэкономразвития России активно обсуждает их внутри ведомства и с другими федеральными органами исполнительной власти, особенно в части льготной кредитной поддержки», — сообщили в МЭР.

Там отметили, что правительство РФ при этом в первую очередь руководствуется целью сохранить занятость и поддержать рабочие места.

Кроме того, в министерстве напомнили, что на текущий момент компании, пострадавшие от пандемии, могут воспользоваться теми мерами, которые были продлены на 2021 год. Среди них мораторий на проверки для малого бизнеса, меры поддержки производителей и продавцов подакцизных товаров, либерализация требований к заемщикам региональных гарантийных организаций и МФО, льготная программа кредитов под 8,5% (с 2021 года предполагается снижение предельной ставки до 7% и продление либерализованных требований к заемщикам).

Ранее Минэкономразвития не исключало, что в марте компании в сфере услуг, в том числе общепита и гостиничного бизнеса, могут начать сокращать сотрудников, поэтому для их поддержки будут проработаны дополнительные меры.

По информации ТАСС, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов подтвердил, что правительство занимается обсуждением очередного пакета мер поддержки бизнеса, пострадавшего из-за последствий пандемии коронавируса.

Кабмин подготовил новый антикризисный пакет для МСП Перечень мер поддержки бизнеса, перечисленный в протоколе, — не окончательный, он может быть расширен и скорректирован.

«Пакет обсуждается. Мы уже этому рады, потому что совсем недавно — осенью 2020 года — даже и разговоров об этом не было», — сказал Титов, отвечая на вопрос ТАСС о том, известно ли ему о подготовке нового пакета мер поддержки бизнеса на федеральном уровне.

По словам Титова, последний мониторинг показывает, что «по крайней мере треть бизнеса продолжает падение в России, поэтому меры поддержки нужны».

Как ранее сообщила газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, правительство сформировало новый пакет поддержки малого и среднего предпринимательства, направленный на сохранение занятости.

По данным газеты, в пакет вошли пять видов поддержки. В частности, предусматривается перезапуск программы льготного кредитования по ставке 0%, дополнительное снижение (на 2—3 процентных пункта) стоимости льготных кредитов для МСП за счет субсидий банкам — условием для получения такого займа является увеличение персонала на 10% к декабрю относительно начала 2021 года. Кроме того, к мерам относится списание задолженности по налогам и страховым взносам за март и I квартал 2020 года для МСП из наименее восстановившихся отраслей, которые входят в список пострадавших от пандемии коронавируса. Также предполагается фиксация кадастровой стоимости офисов, торговых объектов, точек общественного питания и бытового обслуживания на уровне 2020 года и переходный налоговый режим для компаний, которые уже не могут пользоваться специальными условиями.



По данным газеты, этот перечень мер поддержки проходит под грифом «считать возможным поддержать». Министерству экономического развития, Минфину и ФНС поручено проработать данный пакет и рассчитать потребность в бюджетном финансировании.