СберБанк сообщил о механизме, с помощью которого злоумышленники могут завладеть деньгами россиян. Это опросы или лотереи под видом известных брендов, рассказала эксперт из управления противодействия кибермошенничеству СберБанка Азима Раджабова в видеоролике в телеграм-канале кредитной организации.

«Важно запомнить, что все акции и публичные активности, проводимые известными брендами и компаниями, как правило, всегда можно посмотреть на их официальных сайтах и в группах в соцсетях. Поэтому перед тем, как принять участие, проверьте информацию в Интернете. Велика вероятность, что вы столкнулись с мошенниками, которые хотят заманить вас на поддельный сайт», — сообщила эксперт.

Как правило, злоумышленники обещают главный приз, получить который можно только после совершения так называемого «закрепительного платежа».

«Если после прохождения небольшого опроса или выполнения любых несложных действий вам предлагают крупную сумму вознаграждения, это мошенники. Если вы осуществите «закрепительный платеж», то никогда не получите обещанное вознаграждение и не сможете связаться с мошенниками, они исчезнут», — предупредила Раджабова.

Она напомнила, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и посоветовала проявлять бдительность.