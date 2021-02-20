🔹 Крупнейшие российские банки уменьшили объемы вознаграждения составу правления в 2020 году, следует из данных ежеквартальных отчетов по ценным бумагам. Так, среди 15 крупнейших по размеру активов банков снижение составило от 5,7% до 48,03% и затронуло почти всех игроков. По мнению экспертов, 2021 год в целом по сектору ознаменуется повышением выплат правлениям банков по сравнению с 2020-м.

🔹 Мошенничество с авиабилетами может стать очень популярным в России, заявил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев. Мошенники станут продавать билеты на несуществующие рейсы или создавать поддельные сайты авиакомпаний для воровства банковских данных.



🔹 Международное рейтинговое агентство Moody's ожидает рекордной прибыли российских страховщиков в 2020 году. Аналитики также отмечают, что доходность инвестиций страховых компаний и значительная прибыль от положительной переоценки их активов в иностранной валюте выросли, поскольку рубль потерял 16% по отношению к доллару в 2020 году.

🔹 Банки предложили радикальные способы борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы, направленными на обналичивание или кражу денег: они хотят получить право не выполнять требования клиентов о взыскании денег по таким документам в некоторых случаях. Об этом говорится в письме Национального совета финансового рынка, направленном в Минюст. Банки также заинтересованы в ограничении оборота бумажных исполнительных листов.