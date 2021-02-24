Закон об упрощенном порядке оформления прав граждан на гаражи, который именуется также «гаражной амнистией», может начать действовать с 1 сентября текущего года. Об этом в среду, выступая в Екатеринбургской городской думе с отчетом о законопроектной деятельности за 2019 и 2020 годы, сообщил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает ТАСС.

Законопроект был принят в первом чтении 26 января. По словам Крашенинникова, ко второму чтению в него планируется внести ряд поправок. Одной из них предлагается «установить срок вступления закона в силу — с 1 сентября 2021 года, чтобы регионы и муниципалитеты успели подготовиться».

«Регионам необходимо разработать законодательную базу по содействию гражданам в оформлении гаражей, проведению кадастровых работ, определению перечня дополнительных документов», — пояснил глава комитета.

Кроме того, предлагается «предусмотреть механизм предоставления гражданам земельного участка и оформления права на гараж — по одному общему заявлению, чтобы избавить граждан от излишней бумажной волокиты». Крашенинников также сообщил, что в дальнейшем предстоит отдельным законом урегулировать вопросы организации деятельности гаражных объединений: по аналогии с многоквартирными домами эти объекты могут быть в долевой собственности владельцев гаражей.

Глава комитета уточнил, что второе чтение законопроекта запланировано на 16 марта.

Упрощенный порядок оформления прав граждан на гаражи может коснуться и земельных участков под «сваренными» металлическими гаражами, построенными гаражными кооперативами, сообщил Крашенинников.

По его словам, речь идет о том, чтобы «распространить «гаражную амнистию» на земельные участки под «сваренными» металлическими гаражами, построенными гаражными, гаражно-строительными кооперативами, независимо от того, являются ли они капитальными, если земля была выделена ГСК под строительство гаражей». Депутат уточнил, что в данном случае речь не идет о гаражах-«ракушках».

Законопроект о «гаражной амнистии» прошел первое чтение Инициатива позволит гражданам без лишних сложностей оформить свои права на гаражи и землю под ними.

Законопроект был внесен в Госдуму 16 декабря прошлого года Крашенинниковым и первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Поправки вносятся в Земельный кодекс РФ, законы «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и «О государственной регистрации недвижимости». Законопроектом предлагается механизм, который позволит предоставить гражданам находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, на которых размещены их гаражи. При этом речь идет о капитальных строениях, а не о «ракушках».



Для гаражей, возведенных до введения в действие Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года), будет действовать особый, упрощенный порядок предоставления земельных участков. Согласно проекту, до 1 января 2026 года гражданин, использующий такой гараж, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину организацией или органом власти или если гараж или земельный участок, на котором он расположен, распределены гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.