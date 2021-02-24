Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию среды отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 1,41% и составил 3 385,48 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,65% до отметки 1 445,91 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 1,76%. Бумаги СберБанка подешевели на 1,14%, «Газпрома» — на 1,84%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,28%, «Норильского никеля» — на 5,19%.

На российском фондовом рынке в среду идут продажи, замечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Внешний фон при этом не самый минорный, но инвесторам нужна идея, а ее как раз и нет. Пессимизма добавляет разнонаправленная динамика на европейских площадках и зримое снижение фьючерсов на ведущие индексы фондового рынка США», — комментирует эксперт.

По ее прогнозу, индекс Мосбиржи может отступить к 3 375 пунктам. «Если же «медведи» будут осторожны, не исключена попытка закрепиться в пределах 3 385—3 410 пунктов. Индекс РТС сполз к 1 448 пунктам и способен оставаться в диапазоне 1 440—1 460 пунктов», — допускает Бодрова.