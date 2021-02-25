ГКУ «Информационный город», подведомственное департаменту информационных технологий Москвы, разработало сервис TDM Messenger, пишет РБК . Это обнаружил корреспондент в магазине приложений для платформы Android Play Market. В графе «связь с разработчиком» также указана ссылка на сайт IТ-компании ID Partner, на котором опубликована информация об аналогичном мессенджере. Представитель ДИТ Москвы не стал комментировать разработку приложения, отметив лишь, что ведомство «системно тестирует новые решения». После того как РБК направил запрос в ДИТ, последняя версия приложения исчезла из Play Market.

Из описания сервиса следует, что приложение было опубликовано в магазине еще в июле 2020 года, последнее обновление вышло в декабре 2020-го. TDM Messenger, как утверждают разработчики, является «полноценной заменой Telegram и Skype», который обеспечивает общение в «рабочих пространствах», каналах и чатах. В нем можно обмениваться фото и видео, совершать личные и групповые звонки, а в перспективе — видеозвонки. На сайте ID Partner указано, что мессенджер обладает «беспрецедентным уровнем безопасности, отказоустойчивости и масштабируемости для совместной работы пользователей в государственных структурах». Он обеспечивает шифрование голосовых звонков и сообщений «согласно национальным стандартам», данные хранятся «в доверенном дата-центре», есть возможность централизованного администрирования аккаунтов, интеграции с IТ-службами организации, а также «инструменты журналирования и аудита».

Сооснователь разработчика решений по анализу больших данных для госструктур и крупных корпораций Ubic Виталий Саттаров предположил, что TDM Messenger будет аналогом корпоративного мессенджера Slack, который можно адаптировать под конкретные нужды организации. Такой проект может понадобиться для встраивания в IТ-контур организации, например, для интеграции ведомственного документооборота, считает он.

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По словам главы Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, многие чиновники сейчас пользуются Telegram, WhatsApp и другими мессенджерами, однако в любой момент времени они рискуют остаться без доступа к связи. Он считает, что после развертывания системы ДИТ Москвы может предложить адаптировать этот софт и для других регионов. Сооснователь Combot Федор Скуратов также указал, что большая часть массовых решений не соответствует требованиям различных государственных и окологосударственных структур о сертификации протоколов, алгоритмов или зачастую о разворачивании сервиса на собственном оборудовании госоргана. Он также отметил, что похожие требования к безопасности средств коммуникаций могут предъявлять любые владельцы объектов критической информационной инфраструктуры, но с точки зрения пользователей почти все подобные решения будут по умолчанию хуже, что неудивительно: сертификация и безопасность редко идут рука об руку с удобством.

Сооснователь венчурного фонда TMT Investments Артем Инютин считает разработку такого мессенджера нецелесообразным расходованием средств. По его словам, чиновники на уровне региона в основном обсуждают хозяйственные вопросы, никаких военных и других тайн у них нет и быть особо не может. Он добавил, что разработка мессенджера с нуля может стоить сотни миллионов долларов в зависимости от того, насколько функционал действительно будет соответствовать аналогичным сервисам.