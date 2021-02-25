🔹 Центробанк приступил к активным действиям по внедрению ответственного финансирования (ESG, или «зеленых» финансов), создавая в своей структуре новое направление. Информацию об этом разместил сотрудник регулятора в сети Facebook. Он сообщил, что ЦБ ищет юристов и/или экономистов со знаниями ESG-тематики. В ЦБ подтвердили планы по расширению персонала. Там была создана рабочая группа по вопросам устойчивого развития, при ней сформированы тематические подгруппы.

🔹 Гражданам, получающим жилищные пособия, предложили перечислять средства на продукты питания — в среднем по 3 тыс. рублей на семью, которые можно тратить только на отечественное продовольствие. С такой инициативой в Минпромторг обратился Союз потребителей. Государство уже признало этих граждан наиболее нуждающимися, говорится в письме главы союза Петра Шелища. Речь идет о людях, у которых доля платежей за ЖКУ в семейном доходе составляет от 22% и больше.

🔹 Основной негативный эффект от кризиса и пандемии отразится на прибыли банков в 2021 году, говорят в «Эксперт РА». Экономический спад в полной мере скажется на финансовых организациях после завершения моратория на банкротство и отмены послаблений по созданию резервов реструктуризированных кредитов, считают там. Доход кредитных организаций может сократиться из-за снижения уровня чистой процентной прибыли в связи с дальнейшим уменьшением ставок по займам.

🔹 В работе по преодолению бедности в России есть препятствующие факторы, но власти не собираются опускать руки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он обратил внимание на то, что для российских властей и президента борьба с бедностью «является абсолютнейшим приоритетом».

