«ВЭБ.РФ» назначен организатором синдицированного кредита на строительство многофункционального комплекса холдинга «РЖД». Общая площадь застройки составит 457,1 тыс. кв. м, проект будет реализован на территории Рижского грузового двора в Москве, указано в релизе ВЭБа.

Новый общественно-деловой район будет включать объекты культуры, спорта, образования, современные форматы офисных пространств и торговли и рекреационные зоны.

Ожидаемый размер финансирования общественно-деловой части проекта составит порядка 127 млрд рублей.



«Строительство штаб-квартиры РЖД станет крупнейшим проектом развития городской территории в рамках Фабрики проектного финансирования. «ВЭБ.РФ» как оператор этой правительственной программы не только производит отбор инвестиционных проектов для участия в программе, но и является одним из участников синдиката. Такая конструкция создает максимально комфортные и эффективные условия для всех участников проекта, — комментирует первый заместитель председателя — член правления «ВЭБ.РФ» Николай Цехомский. — Проект позволит превратить привокзальную территорию в современное городское пространство, что созвучно со стратегическим вектором «ВЭБ.РФ» по развитию городской экономики».