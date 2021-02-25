Объем международных резервов РФ на 19 февраля составил 585,7 млрд долларов против 591,5 млрд на 12 февраля 2021 года. Такие данные на конец отчетных дат опубликовал ЦБ.

Таким образом, за неделю показатель уменьшился на 5,8 млрд долларов.

Сокращение на 1% произошло «в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки», отмечается в комментарии Центробанка.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



Как свидетельствуют материалы ЦБ, за 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м). При этом летом прошлого года объем резервов доходил до нового исторического максимума — 600,7 млрд долларов на 7 августа 2020-го. В январе этого года резервы потеряли почти 5,1 млрд долларов.