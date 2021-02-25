Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов вместе с семьей возглавил список самых состоятельных россиян, свидетельствуют данные публикуемого Forbes рейтинга миллиардеров в реальном времени . На текущий момент его состояние оценивается в 29,6 млрд долларов.

Мордашов опередил основателя и президента холдинга «Интеррос», главу «Норильского никеля» Владимира Потанина, который ранее был признан богатейшим россиянином. У Потанина сейчас 28 млрд долларов, показывает рейтинг.



В списке самых богатых людей мира Мордашов находится на 48-м месте, Потанин — на 55-м.