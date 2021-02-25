Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию четверга положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,72% и составил 3 409,76 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,31% до отметки 1 450,39 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 0,51%, СберБанка — на 1,26%, «Газпрома» — на 0,58%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,1%. Бумаги «Норильского никеля» подешевели на 5,73%.

Российский фондовый рынок в четверг торгуется смешанно и неактивно, несмотря на отдельные корпоративные истории, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, слишком много происходит «за кулисами» и в сырье, и в валютах, и это не может не беспокоить.

«Индекс Мосбиржи консолидируется около 3 412 рублей и способен оставаться в диапазоне 3 380—3 430 пунктов. Индекс РТС чуть сползает вниз и балансирует около 1 451 рубля. Валютный индикатор может закрепиться временно в коридоре 1 430—1 460 пунктов», — комментирует эксперт.

Среди фаворитов спроса сегодня акции «Северстали» без выраженного корпоративного фона, замечает Бодрова. Она допускает, что общий оптимизм в отношении улучшения рыночной конъюнктуры играет в пользу бумаг металлургов. Одновременно весьма благополучно выглядят акции и «НЛМК», и «РУСАЛа», и «Мечела».

Под давлением, впрочем, держатся акции «Норильского никеля». После сообщений об аварии на фабрике компании продажи носят довольно агрессивный характер. Частично приостановлена работа двух рудников «Норильского никеля» — Октябрьского и Таймырского, и вот это негативно для котировок ценных бумаг предприятия. «В целом новостной поток отрицательный, с какой стороны ни посмотри. Это открывает «медведям» дорогу к 22 925 рублям, при пробое этого уровня новой целью распродаж окажется область 21 970—22 000 рублей», — полагает аналитик.