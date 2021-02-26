На портале госуслуг стали доступны сразу несколько социальных сервисов Пенсионного фонда России. Теперь в режиме онлайн можно получить справку с полным перечнем полагающихся пользователю социальных услуг, а также справку о размере пенсии и иных выплат, сообщает Минцифры.

«Совместно с Минтрудом России мы реализуем масштабный проект по цифровой трансформации услуг социальной сферы. По итогам 2020 года всего около 100 тысяч жителей страны воспользовались правом на получение набора социальных услуг. По нашей оценке, вывод данных сервисов на портал госуслуг увеличит интенсивность их использования нашими гражданами», — заявил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

Справка о перечне социальных услуг включает полную информацию о наличии права на льготы, о том, на какой срок они установлены, и о способе предоставления — в натуральной форме или денежном эквиваленте.

Вторая выведенная на портал услуга позволяет получить всю информацию о выплатах, которые гражданин получает в ПФР, а также сведения о наличии удержаний, если такие имеются. Эти данные могут понадобиться при оформлении банковского кредита или для проверки размера пенсии после ее индексации. В 2020 году эта услуга была доступна в личном кабинете пользователя на сайте ПФР — ею воспользовались более 500 тыс. раз.

Около 200 госуслуг переведут в цифровой формат к 2023 году Также сократятся сроки их предоставления.

«До конца 2021 года все услуги и сервисы, доступные в личном кабинете на сайте ПФР, будут переведены на портал госуслуг. Это сделает получение услуг в социальной сфере более удобным и быстрым», — отметил замглавы Минтруда России Алексей Скляр.



Работа по выводу из эксплуатации личного кабинета ПФР и переводу всех услуг и сервисов ведомства на портал госуслуг осуществляется в соответствии с поручением президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, указывает Минцифры.