Средний размер выданных ипотечных кредитов в январе 2021 года достиг 2,82 млн рублей, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным периодом 2020 года данный показатель вырос на 12,7%.

Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов был отмечен в Москве (5,72 млн рублей), Московской области (4,43 млн рублей), Санкт-Петербурге (3,68 млн рублей), а также в Приморском крае (3,51 млн рублей) и Республике Саха (Якутия) (3,32 млн рублей).

Наибольший рост среднего чека выданных ипотечных кредитов в январе продемонстрировали Тульская (плюс 30,5%) и Ленинградская (плюс 25,3%) области, Ставропольский край (плюс 22,8%), а также Московская (плюс 20%) и Кемеровская (плюс 19%) области. В Москве и Санкт-Петербурге средний размер ипотеки за год вырос на 12,6% и 8,2% соответственно.

Между тем данные бюро кредитных историй «Эквифакс», которые приводит ТАСС , свидетельствуют о том, что средний чек по ипотеке в РФ в январе 2021 года впервые превысил 3 млн рублей, что на 11,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

«Рост среднего чека до рекордных значений объясняется в большей степени динамикой цен на недвижимость, рост стоимости которой неизбежно приводит к тому, что при, например, стабильном уровне дохода заемщика для приобретения подорожавшей недвижимости необходимо получение кредита на большую сумму», — отмечают в «Эквифаксе».

Кредитное качество ипотеки в целом по банковской системе остается стабильным, а инвестиционный спрос на недвижимость показывает только небольшая часть граждан, утверждают эксперты этого БКИ.

Кроме того, в бюро ожидают продолжения роста средней суммы ипотечного кредита на величину от 7% в год.

В отдельном материале со ссылкой на Центробанк ТАСС сообщает , что средневзвешенная ставка по выданным в январе 2021 года ипотечным кредитам снизилась на 0,13 процентного пункта по сравнению с декабрем 2020 года и составила 7,23%.

По статистике ЦБ, в январе 2021 года банки выдали более 95 тыс. ипотечных кредитов почти на 259,5 млрд рублей, что на 22% больше, чем годом ранее, по количеству и на 37,3% — по объему. При этом по сравнению с декабрем 2020 года число выданных ипотечных кредитов снизилось на 55%, а объем выдачи — на 53,6%.

Средневзвешенный срок кредитования по ипотеке, выданной в первый месяц 2021 года, достиг почти 19 лет.



Общий банковский портфель ипотечных кредитов к 1 февраля увеличился до 9,174 трлн рублей, за год рост составил 21,6%. Объем просроченных кредитов на начало февраля достиг 78,2 млрд рублей, что на 0,96% больше показателя декабря 2020 года.