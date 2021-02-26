ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 27 февраля.

Курс доллара повысился на 96,26 копейки, составив 74,4373 рубля (73,4747 рубля на 26 февраля). Курс евро вырос на 87,48 копейки, до 90,3743 рубля (89,4995 рубля на 26 февраля).

На валютных торгах Московской биржи на 13:37 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 24 копейки и составил 74,52 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 62 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 90,33 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 74,25—74,75 рубля за доллар и 90,13—90,83 рубля за евро.