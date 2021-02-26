Московская биржа с 1 марта предоставит дополнительные возможности банкам и брокерским компаниям и их клиентам на вечерней торговой сессии рынка ценных бумаг, говорится в сообщении торговой площадки. Первым таким инструментом, доступным на вечерних торгах, станут паи закрытого паевого инвестиционного фонда (ПИФ) «Фонд первичных размещений» под управлением УК «Восток-Запад».

«В перечень инструментов, доступных на вечерних торгах на фондовом рынке, могут быть включены паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов. Операции с этими инструментами могут быть доступны в трех валютах — рублях, долларах США или евро», — сообщает биржа.

Торги будут проводиться в рублях. Функции маркетмейкера на вечерней торговой сессии будет выполнять ИК «Фридом Финанс».

Также с 1 марта банки и брокеры смогут заключать на вечерней торговой сессии сделки РЕПО, РПС (Режим переговорных сделок) и РПС с центральным контрагентом (ЦК) в рамках одного торгово-клирингового счета со всеми инструментами, допущенными к торгам на фондовом рынке Московской биржи, за исключением облигаций. Это повысит удобство работы профессиональных участников рынка и поможет им более эффективно обслуживать своих клиентов на фондовом рынке, отмечается в сообщении торговой площадки.