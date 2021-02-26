Эксперты обнаружили в популярном мессенджере фейковую рассылку с информацией об акции от одной из крупнейших торговых сетей, где была указана ссылка, ведущая на скачивание в Google Play фальшивой бонусной карты в виде приложения с платной подпиской. Об этом говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». При запуске приложения показывалась картинка с логотипом магазина и предложением оформить карту, при нажатии запускался процесс покупки. У пользователя снимались деньги, но никакой бонусной карты он не получал.

Также троянец мимикрировал под цифровые дисконтные, бонусные и подарочные карты различных ретейл-брендов, популярных в России. В целом троянец скрывался под видом более 20 разных программ и брендов.

Подписка, которую должен был оформить пользователь при установке приложения, стоила в среднем 600 рублей в неделю. Если представить, что каждый пользователь действительно оформил бы подписку, то потенциальный ущерб только от этого приложения мог составить около 6 млн рублей.